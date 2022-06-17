Казахстан не признает «днр» и «лнр» и считает их квазигосударствами — Токаев

ukru
19:03 • 1010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 52618 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96171 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73469 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52569 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66133 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105223 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119308 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126171 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 64994 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68976 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 50306 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 24992 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 37844 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105223 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106405 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246468 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276154 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68976 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119308 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105923 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123545 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125855 просмотра
Актуальное
Казахстан не признает «днр» и «лнр» и считает их квазигосударствами — Токаев

Казахстан не признает «днр» и «лнр» и считает их квазигосударствами — Токаев

Киев • УНН

 • 246577 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Казахстан считает так называемые «днр» и «лнр» квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на петербуржском международном экономическом форуме, пишет УНН.

Цитата

«Общество у нас открытое… разные мнения высказываются, но я хотел бы отметить следующее – что современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций. Два основных принципа, заложенных в устав в современное время – это территориальная целостность государство и право нации на самоопределение», - сказал Токаев.

Детали

По его мнению, эти принципы противоречат друг другу. В то же время, считает Токаев, если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном полушарии, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле будет более 500-600 государств.

Президент Казахстана отметил, что «это будет хаос».

Цитата

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк», - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казахстан не будет помогать россии обходить санкции и не применяет термин "спецоперация" 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы