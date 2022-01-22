У Казахстані після масових заворушень порушили близько 2 тисяч кримінальних справ

Деталі

Повідомляється, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів нараду з керівниками деяких держорганів - з керівництвом адміністрації президента, Радбезу, Генпрокуратури, КНБ, Міноборони і МВС. Токаєву доповіли про виконання доручень, спрямованих на стабілізацію ситуації в країні.

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"За даними Міністерства внутрішніх справ, всього за фактами тероризму, вбивств, застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападів на будівлі держорганів та інших злочинів порушено 1 822 кримінальні справи, 116 з них передані спец прокурорам", - йдеться в повідомленні на сайті акорди.

Повідомляється, що запущена робота телефонів довіри при Департаменті власної безпеки МВС. Для недопущення порушень конституційних прав затриманих налагоджено тісну взаємодію з правозахисними організаціями.

Як розповів генпрокурор Гізат Нурдаулетов, прокурори забезпечують права затриманих і заарештованих осіб. За словами Нурдаулетова, всім їм забезпечується право на захист і отримання юридичної допомоги, скарги ретельно перевіряються. До органів прокуратури надійшло 84 скарги учасників процесу. За заходами нагляду звільнено 96 затриманих громадян.

Він також відзвітував про виконання доручення щодо пом'якшення покарання за відсутності обтяжуючих обставин. Судами в адміністративному порядку було заарештовано 3 314 осіб. Прокурорами в апеляцію подано 1 884 клопотання про пом'якшення покарання. За результатами їх розгляду з-під арешту звільнено 1 083 особи. Відносно 490 громадян штраф замінено на попередження.

Контекст

Протести в Казахстані спалахнули після того, як 1 січня вдвічі зросли ціни на автомобільний газ: з 60 до 120 тенге за літр.

У ніч на 5 січня через масовий характер мітингів президент Казахстану ввів в Алма-Аті, Алматинській і Мангістауській областях надзвичайний стан.

Вранці 5 січня Токаєв направив уряд Казахстану у відставку. Він також доручив ввести тимчасове державне регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель.

Крім того, повідомлялося, що Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів йде у відставку. Однак протести не вщухли.

У п'ятницю, 7 січня, Токаєв заявив, що наказав силовикам відкривати вогонь на ураження по учасниках протестів без попередження.

18 січня на всій території Казахстану завершили режим НС і комендантську годину.