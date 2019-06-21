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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Гондураса приказал развернуть войска по всей стране на фоне акций протеста

Киев • УНН

 • 11252 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в четверг приказал развернуть на всей территории страны подразделения вооруженных сил и полиции. Решение было принято в связи с массовыми антиправительственными выступлениями в разных регионах, включая столицу Тегусигальпу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter главы государства.

Президент Гондураса приказал развернуть войска по всей стране на фоне акций протеста

На своей странице в Twitter президент сообщил, что на заседании Национального совета по обороне и безопасности было принято решение "развернуть по всей стране подразделения вооруженных сил, полиции, разведки и других структур, подчиняющихся исполнительной власти, чтобы гарантировать свободу передвижения, защиту частной и государственной собственности и безопасность населения".

Только 19 июня в ходе акций протеста в Тегусигальпе пострадали более 20 человек, из них двое к утру 20 июня умерли.

Напомним, манифестации, первоначально направленные против реформ в сфере образования и здравоохранения, начались в Гондурасе в конце апреля. К настоящему времени одним из главных требований участников выступлений стала отставка главы государства.

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