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Президент Гондурасу наказав розгорнути війська по всій країні на тлі акцій протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес в четвер наказав розгорнути на всій території країни підрозділи збройних сил і поліції. Рішення було прийнято в зв'язку з масовими антиурядовими виступами в різних регіонах, включаючи столицю Тегусігальпу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter глави держави.

Президент Гондурасу наказав розгорнути війська по всій країні на тлі акцій протесту

На своїй сторінці в Twitter президент повідомив, що на засіданні Національної ради з оборони і безпеки було прийнято рішення "розгорнути по всій країні підрозділи збройних сил, поліції, розвідки та інших структур, що підкоряються виконавчої влади, щоб гарантувати свободу пересування, захист приватної та державної власності і безпеку населення".

Тільки 19 червня в ході акцій протесту в Тегусігальпі постраждали понад 20 людей, з них двоє до ранку 20 червня померли.

Нагадаємо, маніфестації, спочатку спрямовані проти реформ у сфері освіти та охорони здоров'я, почалися в Гондурасі в кінці квітня. До теперішнього часу однією з головних вимог учасників виступів стала відставка глави держави.

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