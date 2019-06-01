У Гондурасі протестувальники підпалили будівлю посольства США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Протестуючі підпалили вхід в будівлю посольства США в столиці Гондурасу Тегусігальпі, пише видання El Nuevo Herald з посиланням на міністерство безпеки країни, передає УНН.
Невідомі, які приховують обличчя, підпалили біля входу автомобільні покришки і зникли. Пожежники, які прибули на місце займання загасили загоряння. Про постраждалих або затриманих не повідомляється.
У Гондурасі другий день поспіль тривають страйки вчителів і лікарів, які протестують проти приватизації сфер освіти та охорони здоров’я. У міністерстві уточнили, що серед мітингувальників є “направлені люди”, які провокують “акти вандалізму”.
Як повідомляв УНН, поруч з посольством США в Кишиневі виявили людські останки.