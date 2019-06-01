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У Гондурасі протестувальники підпалили будівлю посольства США

У Гондурасі протестувальники підпалили будівлю посольства США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Протестуючі підпалили вхід в будівлю посольства США в столиці Гондурасу Тегусігальпі, пише видання El Nuevo Herald з посиланням на міністерство безпеки країни, передає УНН.

Невідомі, які приховують обличчя, підпалили біля входу автомобільні покришки і зникли. Пожежники, які прибули на місце займання загасили загоряння. Про постраждалих або затриманих не повідомляється.

У Гондурасі другий день поспіль тривають страйки вчителів і лікарів, які протестують проти приватизації сфер освіти та охорони здоров’я. У міністерстві уточнили, що серед мітингувальників є “направлені люди”, які провокують “акти вандалізму”.

Як повідомляв УНН, поруч з посольством США в Кишиневі виявили людські останки.

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