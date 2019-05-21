Поруч з посольством США у Кишиневі виявили людські останки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Поруч з посольством США в Кишиневі виявили людські останки, повідомляє УНН з посиланням на молдавське видання point.md.
Людський череп був виявлений недалеко від посольства США у Кишиневі на вулиці Олексія Матеєвича. Пізніше були знайдені ще кілька кісток.
Повідомляється, що останки виявили робітники, які ремонтували електричний кабель на цій ділянці. Вони повідомили про знахідку в поліцію.
В даний час на місці працюють співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, фрагменти людського тіла виявили на звалищі в Миколаївській області.