Рядом с посольством США в Кишиневе обнаружили человеческие останки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Рядом с посольством США в Кишиневе обнаружили человеческие останки, сообщает УНН со ссылкой на молдавское издание point.md.
Человеческий череп был обнаружен недалеко от посольства США в Кишиневе на улице Алексея Матеевича. Позже были найдены еще несколько костей.
Сообщается, что останки обнаружили рабочие, которые ремонтировали электрический кабель на этом участке. Они сообщили о находке в полицию.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, фрагменты человеческого тела обнаружили на свалке в Николаевской области.