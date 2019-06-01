В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе, пишет издание El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности страны, передает УНН.
Неизвестные, скрывающие лица, подожгли у входа автомобильные покрышки и скрылись. Прибывшие на месте пожарные потушили возгорание. О пострадавших или задержанных не сообщается.
В Гондурасе второй день подряд продолжаются забастовки учителей и врачей, протестующих против приватизации сфер образования и здравоохранения. В министерстве уточнили, что среди митингующих есть “внедренные люди”, которые провоцируют “акты вандализма”.
Как сообщал УНН, рядом с посольством США в Кишиневе обнаружили человеческие останки.