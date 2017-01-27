Президент: формирование государственного оборонного заказа продлится минимум 3 года

Президент сообщил, что во исполнение его поручения формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года.

"Чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, имеющих хорошее реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынке", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансировано.

Напомним, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.