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Президент: формирование государственного оборонного заказа продлится минимум 3 года

Президент: формирование государственного оборонного заказа продлится минимум 3 года

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности заявил, что формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент сообщил, что во исполнение его поручения формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года.

"Чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, имеющих хорошее реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынке", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансировано.

Напомним, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.

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