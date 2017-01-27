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Президент: формування державного оборонного замовлення триватиме мінімум 3 роки

Президент: формування державного оборонного замовлення триватиме мінімум 3 роки

Київ • УНН

 • 8001 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки заявив, що формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься як мінімум на три роки, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент повідомив, що на виконання його доручення формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься як мінімум на три роки.

"Щоб мати можливість втілювати в життя найновітніші розробки українського оборонно-промислового комплексу та українських конструкторів, які мають добре реноме, авторитет і у військах, і на міжнародному ринку", - підкреслив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.

Нагадаємо, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.

Українські Національні Новини

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