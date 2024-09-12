Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом
Киев • УНН
Алар Карис, президент Эстонии, сообщил о своем приезде в Киев. Он выразил ожидания относительно будущих встреч и обсуждений в столице Украины.
Президент Эстонии Алар Карис сообщил о своем приезде в Киев, пишет УНН.
Детали
«Прибыл в славный город Киев. С нетерпением жду всех встреч и обсуждений», - написал президент Эстонии Алар Карис в X.
Напомним,
Накануне в Киев, на фоне проведения саммита Крымской платформы, прибыли лидеры других стран Европы, в том числе Латвии и Литвы, а также главы дипломатий США и Великобритании.