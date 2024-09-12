Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  64354 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  102109 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  85729 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  93415 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  44152 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  113332 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  120562 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  137060 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  138261 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  136174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  71944 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  70596 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  106144 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  111597 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  143377 просмотра
Актуальное
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:37  •  4188 просмотра

Read in English

Алар Карис, президент Эстонии, сообщил о своем приезде в Киев. Он выразил ожидания относительно будущих встреч и обсуждений в столице Украины.

Президент Эстонии Алар Карис сообщил о своем приезде в Киев, пишет УНН.

Детали

«Прибыл в славный город Киев. С нетерпением жду всех встреч и обсуждений», - написал президент Эстонии Алар Карис в X.

Напомним,

Накануне в Киев, на фоне проведения саммита Крымской платформы, прибыли лидеры других стран Европы, в том числе Латвии и Литвы, а также главы дипломатий США и Великобритании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  36012 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  103117 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  103598 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  137071 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102692 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
11 сентября 2024, 08:02  •  100100 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
11 сентября 2024, 07:08  •  136183 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101529 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  100065 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101251 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Популярные

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  44152 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  93415 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  85729 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  102109 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  64354 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  113332 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  120562 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  137060 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  138261 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  136174 просмотра

Война

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

  •  1221 просмотра
21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

  •  5816 просмотра
Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

  •  6240 просмотра
В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

  •  5732 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15594 просмотра

политика

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  775 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

  •  4386 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15594 просмотра
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
Эксклюзив

  •  35928 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  34410 просмотра

Война

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

  •  1221 просмотра
21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

  •  5816 просмотра
Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

  •  6240 просмотра
В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

  •  5732 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15594 просмотра

политика

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  775 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

  •  4386 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15594 просмотра
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
Эксклюзив

  •  35928 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  34410 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  77095 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  90986 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  85703 просмотра

Экономика

В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

  •  17117 просмотра
Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

  •  31162 просмотра
Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

  •  30257 просмотра
Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

  •  36714 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  78085 просмотра

Киев

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

  •  8792 просмотра
В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

  •  11061 просмотра
В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

  •  17457 просмотра
На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция

На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция

  •  17224 просмотра
Дожди и грозы, до 31° на востоке: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы, до 31° на востоке: прогноз погоды на сегодня

  •  19933 просмотра