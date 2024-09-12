Президент Естонії прибув з візитом до Києва

Президент Естонії Алар Каріс повідомив про свій приїзд до Києва, пише УНН.

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"Прибув до славного міста Києва. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення", - написав президент Естонії Алар Каріс у X.

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Напередодні до Києва, на тлі проведення саміту Кримської платформи, прибули лідери інших країн Європи, у тому числі Латвії та Литви, а також голови дипломатій США та Великої Британії.