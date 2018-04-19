Президент поручил осуществить полный переход на цифровое телевидение до июля

“И просьба, чтобы мы доработали срочно вместе с правительством и при непосредственном участии Министерства информационной политики систему перехода на цифру и не прикрывали бездействие постоянным удлинением сигнала. Есть достаточно времени — государственная политика, эффективное использование частот”, — сказал глава государства.

По словам Президента, эффективное использование частот Украина увидела в частности из-за перехода к частотам 4 поколения.

“План, который вы растянули на 2 года, — он неприемлем. Более оптимистично подходите. Я думаю, время у вас есть до июля. Постепенно, к июлю 2018 года, вы уже имеете не Киев ограничивать, а принимать стратегические решения”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент хочет противодействовать антиукраинской речи на границе с Приднестровья.