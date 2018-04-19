Президент доручив здійснити повний перехід на цифрове телебачення до липня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив здійснити повний перехід на цифрове телебачення в Україні до липня 2018 року. Про це він сказав сьогодні під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.
“І прохання, щоб ми доопрацювали терміново разом з урядом і за безпосередньої участі Міністерства інформаційної політики систему переходу на цифру і не прикривали бездіяльність постійним подовженням сигналу. Є достатньо часу — є державна політика, ефективне використання частот”, — сказав глава держави.
За словами Президента, ефективне використання частот Україна побачила зокрема через перехід до частот 4 покоління.
“План, який ви розтягнули на 2 роки, — він є неприйнятний. Більш оптимістично підходьте. Я думаю, час у вас є до липня. Поступово, до липня 2018 року, ви вже маєте не Київ обмежувати, а приймати стратегічні рішення”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Президент хоче протидіяти антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’я.