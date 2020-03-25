Президент Бразилии призвал к отмене карантина

Болсонару снова назвал коронавирус “небольшим гриппом”, раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией “выжженной земли”, как он называет введенные против эпидемии мероприятия. “В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?” — возмутился президент.

Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Так, только в бразильской делегации во время мартовской поездки в США 23 человека были заражены коронавирусом, в том числе глава пресс-службы президента Фабио Вайнгартен.

Вайнгартен, в частности, участвовал в переговорах Болсонару с руководством США и обедал в одном помещении с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. 12 марта Болсонару сделал тест на коронавирус, в очередной раз назвав размах эпидемии “выдумкой”. Впоследствии тест Трампа на коронавирус также дал отрицательный результат.

На данный момент количество инфицированных в Бразилии составляет около 2,2 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе. 46 больных умерли. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.