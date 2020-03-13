Президент Бразилії спростував повідомлення про зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив у п’ятницю, 13 березня, що результат його тесту на пневмонію, яку викликає новий коронавірус SARS-CoV-2 — негативний. Про це йдеться на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Госпіталь збройних сил і діагностична лабораторія “Сабін” засвідчили негативний результат тесту на COVID-19 для президента Жаїра Болсонару“,- йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації президента Бразилії повідомили про позитивний результат тесту на коронавірус. Цю інформацію згодом у соцмережі Twitter спростував син президента Едуарду Болсонару, назвавши повідомлення “фейковими новинами”.
Напередодні зараження коронавірусом підтвердилося в співробітника Болсонару, що відповідає в його адміністрації за комунікації. Він супроводжував Болсонару у поїздці до США, де зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Майком Пенсом.
У Білому домі, проте, заявили напередодні, що Трамп та Пенс не проходитимуть тест на коронавірус, оскільки в них не було тісного контакту із зараженим бразильцем. Також Трамп напередодні заявив, що його не турбує інформація про те, що один із членів бразильської делегації заражений коронавірусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп оголосив режим надзвичайного стану у США через коронавірус