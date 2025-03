Трамп оголосив режим надзвичайного стану у США через коронавірус

Зазначається, що для вирішення поставлених завдань в рамках надзвичайного стану, виділяється 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у США зареєстровано понад 1200 випадків інфікування коронавірусом, більш ніж 50 людей померли.

Як повідомляв УНН, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я констатувала, що рівень поширення коронавірусу досяг масштабів пандемії.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, немає пневмонії CoViD-19.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency. pic.twitter.com/yu2GBcxWD6

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020