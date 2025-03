ЗМІ: перший тест президента Бразилії виявився позитивним на коронавірус

Так, видання заявляє про "позитивний перший тест для перевірки на коронавірусну інфекцію у президента республіки Жаїра Болсонару".

Як зазначає журналіст Guardian в Латинській Америці Том Філіпс, про те, що перший тест президента Жаіра Болсонару виявився позитивним на коронавірус, повідомила газета міра Ріо-де-Жанейро.

Тест президента Бразилії провели після того, як у прессекретаря Болсонару виявили хворобу після поїздки в США.

Major Rio de Janeiro newspaper reporting that president Jair Bolsonaro’s first test has come back positive for coronavirus https://t.co/f7yTVDtwDG

