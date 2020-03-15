Тест Трампа на коронавірус дав негативний результат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Результати тесту президента США Дональда Трампа на наявність у нього нового коронавірусної інфекції виявилися негативними, Трамп має добре здоров’я. Це випливає з повідомлення його лікаря Шона Конлі, що у суботу поширила пресслужба Білого дому, передає УНН.
“Вчора ввечері після змістовної бесіди з президентом щодо тестування на (предмет наявності коронавірусної хвороби) COVID-19 він вирішив здати (аналізи). Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест негативний”, — йдеться в тексті.
“Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в (маєтку) Мар-а-Лаго (в штаті Флорида) у президента як і раніше немає симптомів (захворювання)”, — підкреслив Конлі.
За словами Трампа, він був змушений здати тест через журналістів, які постійно запитували, чому президент США досі цього не зробив. Питання з приводу стану здоров’я Трампа виникли після того, як стало відомо, що він контактував з Фабіу Вайнгартеном, прессекретарем президента Бразилії Жаіра Болсонару. Вайнгартен супроводжував Болсонару у поїздці до США, де зустрічався з Трампом і віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про позитивний результат тесту на наявність коронавірусу у Вайнгартена.
Нагадаємо, Трамп оголосив режим надзвичайного стану у США через коронавірус.