Президента США Трампа перевірять на коронавірус

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що він “швидше за все” буде перевірений на наявність нового коронавірусі, оскільки виникли питання про те, чому він, його головні помічники і його родина не робили більше, щоб захистити себе та інших. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.