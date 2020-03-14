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Президента США Трампа перевірять на коронавірус

Президента США Трампа перевірять на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що він “швидше за все” буде перевірений на наявність нового коронавірусі, оскільки виникли питання про те, чому він, його головні помічники і його родина не робили більше, щоб захистити себе та інших. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

У Трампа було кілька прямих і непрямих контактів з людьми, у яких був виявлений позитивний результат на коронавірус.

Трамп провів час на минулих вихідних в своєму приватному клубі у Флориді, з людьми, у трьох з яких, вже виявлено коронавірус.

Посольство Бразилії в Вашингтоні оголосило пізно ввечері 13 березня, що тимчасовий повірений у справах країни Нестор Форстер заражений вірусом. Він сидів за одним обіднім столом з президентом США.

Також, за словами двох республіканських чиновників, які говорили на умовах анонімності, також є головний помічник президента Бразилії Джейрах Болсонаро і особа, яка відвідала недільний збір коштів для Трампа.

Кілька високопоставлених чиновників адміністрації, включаючи генерального прокурора Вільяма Барра і дочка Трампа, старша радниця Іванка Трамп, також зустрілися минулого тижня з міністром уряду Австралії, у которо також виявлено коронавірус.

Повідомляється, що кілька чиновників і громадян в США, які мали однаковий ступінь взаємодії з носіями, що і Трамп, вирішили добровільно ізолювати себе і пройти тестування з міркувань безпеки.

Трамп відмовився від ізоляції, але заявив, що йому "швидше за все" доведеться пройти тест.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп проведе відеоконференцію з лідерами країн G7 через коронавируса

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