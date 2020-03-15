Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавирусной инфекции оказались отрицательными, Трамп здоров. Это следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое в субботу распространила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Вчера вечером после содержательной беседы с президентом по тестированию его на (предмет наличия коронавирусной болезни) COVID-19 он решил сдать (анализы). Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный”, — говорится в тексте.
“Через неделю после ужина с бразильской делегацией в (поместье) Мар-а-Лаго (в штате Флорида) у президента по-прежнему нет симптомов (заболевания)”, — подчеркнул Конли.
По словам Трампа, он был вынужден сдать тест из-за журналистов, которые постоянно спрашивали, почему президент США до сих пор этого не сделал. Вопрос по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с Фабио Вайнгартеном, пресс-секретарем президента Бразилии Жаира Болсонару. Вайнгартен сопровождал Болсонару в поездке в США, где встречался с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. 12 марта стало известно о положительном результате теста на наличие коронавируса у Вайнгартена.
Напомним, Трамп объявил режим чрезвычайного положения в США из-за коронавируса.