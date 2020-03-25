Президент Бразилії закликав до скасування карантину

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару у своєму зверненні до нації у вівторок, 24 березня, закликав мера Ріо-де-Жанейро і губернатора Сан-Паулу “повернутися до нормальності” і покінчити з карантинними заходами. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.