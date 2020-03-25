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Президент Бразилії закликав до скасування карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару у своєму зверненні до нації у вівторок, 24 березня, закликав мера Ріо-де-Жанейро і губернатора Сан-Паулу “повернутися до нормальності” і покінчити з карантинними заходами. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Болсонару знову назвав коронавірус “невеликим грипом”, розкритикував ЗМІ за поширення страхів і заявив, що регіональна влада повинна покінчити з концепцією “випаленої землі”, як він називає введені проти епідемії заходи. “У групі ризику люди за шістдесят. Навіщо закривати школи?” — обурився президент.

Тим часом у багатьох містах Бразилії пройшли акції протесту проти поведінки бразильської влади, які, на думку демонстрантів, ігнорують загрозу епідемії. Так, тільки в бразильській делегації під час березневої поїздки в США 23 людини були заражені коронавірусом, зокрема й глава пресслужби президента Фабіо Вайнгартен.

Вайнгартен, зокрема, брав участь в переговорах Болсонару з керівництвом США і обідав в одному приміщенні з президентом Дональдом Трампом в його резиденції Мар-а-Лаго в штаті Флорида. 12 березня Болсонару зробив тест на коронавірус, в черговий раз назвавши розмах епідемії “вигадкою”. Згодом тест Трампа на коронавірус також дав негативний результат.

На даний момент кількість інфікованих в Бразилії становить близько 2,2 тисяч осіб у всіх 26 штатах і столичному Федеральному окрузі. 46 хворих померли. Карантин був введений в Ріо-де-Жанейро 21 березня.

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