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Президент Бразилии поддержал Неймара после обвинений в изнасиловании

Президент Бразилии поддержал Неймара после обвинений в изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 9266 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару вступился за нападающего национальной сборной страны по футболу Неймара, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYT.

"Надеюсь, удастся обнять его перед (сегодняшним) матчем (сборная Бразилии 6 июня встретится с командой Катара в товарищеском матче в Бразилиа, начало - 3:30 Киев - ред). Ему сейчас тяжело, но я в него верю", - сказал глава государства в ходе встречи с журналистами в среду.

Он также поставил под сомнение правдивость заявления женщины, которая выдвинула обвинения против футболиста. "Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола", - добавил Болсонару.

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно представленным утверждениям потерпевшей, имя которой не называется, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, но до недавнего времени не решалась обратиться за помощью в правоохранительные органы.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций - 2013, всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отличился 60 голами.

С 14 июня по 7 июля в Бразилии пройдет Кубок Америки по футболу.

Ранее УНН сообщал, что Неймара не будут отстранять от участия в Копа Америка-2019 по обвинению в изнасиловании.

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