Президент Бразилії підтримав Неймара після звинувачень в згвалтуванні

"Сподіваюся, вдасться обійняти його перед (сьогоднішнім) матчем (збірна Бразилії 6 червня зустрінеться з командою Катару в товариському матчі в Бразиліа, початок - 3:30 Київ - ред). Йому зараз важко, але я в нього вірю", - сказав глава держави в ході зустрічі з журналістами в середу.

Він також поставив під сумнів правдивість заяви жінки, яка висунула звинувачення проти футболіста. "Сьогодні ввечері ми підтримаємо Неймара, щоб він забив два голи", - додав Болсонару.

Раніше ЗМІ повідомили, що 31 травня в відділення поліції міста Санту-Амару (південно-східний штат Сан-Паулу) надійшла заява зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Неймара. Згідно поданих тверджень потерпілої, ім'я якої не називається, злочин стався 15 травня в Парижі, куди вона приїхала на запрошення футболіста, з яким познайомилася в соціальній мережі Instagram. Потім жінка повернулася до Бразилії, але до недавнього часу не наважувалася звернутися за допомогою до правоохоронних органів.

У складі збірної Бразилії Неймар став переможцем Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро і срібним призером Ігор 2012 року в Лондоні, а також володарем Кубка конфедерацій - 2013, всього в складі національної команди він провів 96 ігор і відзначився 60 голами.

З 14 червня по 7 липня в Бразилії пройде Кубок Америки з футболу.

Раніше УНН повідомляв, що Неймара не відсторонятимуть від участі в Копа Амеріка-2019 через звинувачення у зґвалтуванні.