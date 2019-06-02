ЗМІ повідомили про звинувачення футболіста Неймара в зґвалтуванні

Зі скарги можливої жертви в поліцію випливає, що зірка футболу в п’яному стані напав на неї в престижному готелі Парижа. Поліцейським жінка розповіла, що познайомилася з Неймаром в Instagram, і він запропонував їй зустрітися в Парижі, де грає за французький клуб “Парі Сен-Жермен”. Помічниця Неймара, згідно з показаннями, прислала їй квитки на літак, і 15 травня вона прибула в готель Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Жінка розповіла поліцейським, що в той вечір Неймар приїхав в готель “явно п’яним”, вони базікали і “обмінювалися ласками”. “Однак у якийсь момент Неймар став агресивним і, застосовуючи насильство, вчинив статевий акт проти волі жертви”, — стверджує жінка в показаннях поліції. Вона також повідомила, що через два дні повернулася додому в Бразилію, не повідомляючи французької поліції про можливе зґвалтування, тому що була “емоційно вражена і боялася реєструвати факт (зґвалтування) в іншій країні”.

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