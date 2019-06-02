СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании

Из жалобы предполагаемой жертвы в полицию следует, что звезда футбола в пьяном состоянии напал на нее в престижном отеле Парижа. Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с Неймаром в Instagram, и он предложил ей встретиться в Париже, где играет за французский клуб “Пари Сен-Жермен”. Помощница Неймара, согласно показаниям, прислала ей билеты на самолет, и 15 мая она прибыла в отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Женщина рассказала полицейским, что в тот вечер Неймар приехал в отель “явно пьяным”, они болтали и “обменивались ласками”. “Однако в какой-то момент Неймар стал агрессивным и, применяя насилие, совершил половой акт против воли жертвы”, — утверждает женщина в показаниях полиции. Она также сообщила, что через два дня вернулась домой в Бразилию, не сообщая французской полиции о предполагаемом изнасиловании, потому что была “эмоционально потрясена и боялась регистрировать факт (изнасилования) в другой стране”.

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