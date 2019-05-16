Через фільм про домагання духівництва - правляча польська партія може програти вибори

Це документальне кіно: в його основу лягли діалоги вже дорослих жертв зі своїми ґвалтівниками, записані ними на приховану камеру. За кілька днів фільм зібрав понад 16 мільйонів переглядів (населення Польщі — близько 38 мільйонів чоловік).

В одній з перших сцен 39-річна Анна Місієвіч запитує у старого священика Яна А. (прізвище не вказано), чи пам’ятає той, її або що зруйнував її життя, чи знає, що їй досі сняться кошмари. Священнослужитель запитує, чому вона не прийшла до нього раніше, коли він “міг щось виправити”. Він каже, що, ймовірно, діяв “за намовою диявола”, і просить поцілувати її руку в знак прощення. Жінка відповідає, що приймає вибачення, але не дозволяє до себе доторкнутися.

Інший герой фільму, Марек Мілєвчік, став жертвою Франтішека Цибулі — духівника першого президента пострадянської Польщі Лєха Валенси. Каже, що був упевнений: вони “всього лише обмінювалися подарунками” з дитиною, і той “сам хотів стати трохи ближче”. Хлопчику було 12 або 13 років. Цибуля наказав йому “нікому нічого не говорити” — ці слова стали заголовком фільму.

Цибуля помер незадовго до закінчення роботи над фільмом. Оператори зняли його похорон, на якому високопоставлені ієрархи церкви виголошували траурні промови. Вони цілком могли знати, що за три місяці до смерті проти нього були висунуті офіційні звинувачення в домаганнях.

Після виходу картини примас Польщі Войцех Полак вибачився “за усі рани, нанесені служителями церкви”. За його словами, він “був ошелешений тим, що побачив”, а “величезні страждання, пережиті тими, кому заподіяли біль, викликає сором і біль”.

Керівник конференції польських єпископів Станіслав Гадецький подякував авторам фільму за роботу і теж попросив вибачення у всіх потерпілих. Він підтвердив, що показане у фільмі відповідає тому, що він чув від інших постраждалих, з якими йому довелося спілкуватися.

Зробив заяву з приводу картини і лідер правлячої партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський, який вважається найвпливовішим політиком Польщі. Він анонсував поправки до кримінального кодексу, що збільшують термін покарання за домагання до дітей до 30 років в’язниці. Якщо поправки приймуть, малолітніми будуть вважатися підлітки у віці до 18 років, а не до 15, як зараз.

Фільм “Тільки нікому не говори”

Противники “Права і справедливості” відзначають, що всього за кілька днів до виходу фільму Качинський і його прихильники активно захищали католицьку церкву. “Немає Польщі без церкви, — говорив Качинський на мітингу 4 травня. — Хто піднімає руку на церкву, хто хоче знищити її, той піднімає руку на Польщу”.

Кілька днів по тому поліція заарештувала політичну активістку і захисницю прав ЛГБТ Елізабету Підлісну, яка розфарбувала в райдужні кольори німби Богоматері і немовляти Ісуса на іконі і повісила такий постер на вулиці. Їй загрожує до двох років в’язниці за образу релігійних почуттів. Міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзінський в своєму Twitter написав, що “ніякі казки про ” толерантність" не дають нікому права зачіпати почуття віруючих“. Качинський, в свою чергу, заявив, що ставити під сумнів значення католицької церкви непатріотично і назвав ЛГБТ-рух “імпортованою з-за кордону загрозою Польщі”.

Через виступів на підтримку католицької церкви правлячій партії пророкують проблеми на виборах в Європарламент, які відбудуться 26 травня. За даними опитувань, “Право і справедливість” лише ненабагато випереджає опозиційну “Європейську коаліцію”. Ліберали звинувачують Качинського і його однодумців в спробі покрити злочини священнослужителів.