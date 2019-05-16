Через фильм о домогательствах духовенства - правящая польская партия может проиграть выборы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Несколько дней назад вышел фильм польского журналиста Томаша Секельского “Только никому не говори”, который рассказывает о сексуальных домогательствах со стороны католических священников — и о том, как руководство церкви покрывало подозреваемых, пишет УНН со ссылкой на ряд польских изданий.

Это документальное кино: в его основу легли диалоги повзрослевших жертв со своими насильниками, записанные ими на скрытую камеру. За несколько дней фильм собрал более 16 миллионов просмотров (население Польши — около 38 миллионов человек).

В одной из первых сцен 39-летняя Анна Мисиевич спрашивает у престарелого священника Яна А. (фамилия не указана), помнит ли тот, ее или что разрушил ее жизнь, знает ли, что ей до сих пор снятся кошмары. Священнослужитель спрашивает, почему она не пришла к нему раньше, когда он “мог что-то исправить”. Он говорит, что, вероятно, действовал “по наущению дьявола”, и просит поцеловать ее руку в знак прощения. Женщина отвечает, что принимает извинения, но не позволяет к себе прикоснуться.

Другой герой фильма, Марек Милевчик, стал жертвой Франтишека Цыбули — духовника первого президента постсоветской Польши Леха Валенсы. говорит, что был уверен: они “всего лишь обменивались подарками” с ребенком, и тот “сам хотел стать немного ближе”. Мальчику было 12 или 13 лет. Цыбуля велел ему “никому ничего не говорить” — эти слова стали заголовком фильма.

Цыбуля умер незадолго до окончания работы над фильмом. Операторы сняли его похороны, на которых высокопоставленные иерархи церкви произносили траурные речи. Они вполне могли знать, что за три месяца до смерти против него были выдвинуты официальные обвинения в домогательствах.

После выхода картины примас Польши Войцех Полак попросил прощения “за все раны, нанесенные служителями церкви”. По его словам, он “был ошарашен тем, что увидел”, а “огромные страдания, пережитые теми, кому причинили боль, вызывает стыд и боль”.

Руководитель конференции польских епископов Станислав Гадецкий поблагодарил авторов фильма за работу и тоже попросил прощения у всех пострадавших. Он подтвердил, что показанное в фильме соответствует тому, что он слышал от других пострадавших, с которыми ему довелось общаться.

Сделал заявление по поводу картины и лидер правящей партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский, который считается самым влиятельным политиком Польши. Он анонсировал поправки в уголовный кодекс, увеличивающие срок наказания за домогательства к детям до 30 лет тюрьмы. Если поправки примут, малолетними будут считаться подростки в возрасте до 18 лет, а не до 15, как сейчас.

Фильм “Только никому не говори”

Противники “Права и справедливости” отмечают, что всего за несколько дней до выхода фильма Качиньский и его сторонники активно защищали католическую церковь. “Нет Польши без церкви, — говорил Качиньский на митинге 4 мая. — Кто поднимает руку на церковь, кто хочет уничтожить ее, тот поднимает руку на Польшу”.

Несколько дней спустя полиция арестовала политическую активистку и защитницу прав ЛГБТ Элизабету Подлесную, которая раскрасила в радужные цвета нимбы Богоматери и младенца Иисуса на иконе и повесила такой постер на улице. Ей грозит до двух лет тюрьмы за оскорбление религиозных чувств. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский в своем Twitter написал, что “никакие сказки о „толерантности“ не дают никому права задевать чувства верующих”. Качиньский, в свою очередь, заявил, что ставить под сомнение значение католической церкви непатриотично и назвал ЛГБТ-движение “импортированной из-за рубежа угрозой Польше”.

Из-за выступлений в поддержку католической церкви правящей партии предсказывают проблемы на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 мая. По данным опросов, “Право и справедливость” лишь ненамного опережает оппозиционную “Европейскую коалицию”. Либералы обвиняют Качиньского и его единомышленников в попытке покрыть преступления священнослужителей.

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