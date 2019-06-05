Неймара не відсторонятимуть від участі в Копа Амеріка-2019 через звинувачення у зґвалтуванні

“Ми не розглядаємо варіант того, щоб в складі збірної на Кубку Америки не було Неймара. Ми повністю впевнені в ньому, знаємо його як людину, як гравця, не сумніваємося, що в якнайшвидшому часі все проясниться”, — сказав він в інтерв’ю телеканалу Globo.

Кабокло також висловив упевненість в тому, що негативний інформаційний фон навколо 27-річного форварда не вплине на ставлення вболівальників до нього, він також анонсував появу нападника на полі в матчі відкриття першості 14 червня в Сан-Паулу проти збірної Болівії. За словами спортивного функціонера, причиною звернення CBF до поліції з проханням про перенесення дати надання свідчень Неймаром став графік команди, якій до початку першості належить провести дві товариські зустрічі зі збірними Катару і Гондурасу в Бразиліа і Порту-Алегрі відповідно. Разом з тим, він запевнив, що і CBF і сам гравець зацікавлені в якнайшвидшому завершенні слідчих дій.

Стурбованість у зв’язку із звинуваченнями на адресу атлета висловили також фірми, з якими у футболіста укладені рекламні контракти. Зокрема, як вдалося з’ясувати газеті ЗМІ, свої заяви вже зробили Mastercard, Nike і Red Bull.

Кубок Америки пройде з 14 червня по 7 липня на шести стадіонах в Бразилії.

Нагадуємо, ЗМІ повідомили про звинувачення футболіста Неймара в зґвалтуванні.