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Неймара не будут отстранять от участия в Копа Америка-2019 из-за обвинений в изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 35235 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Бразильская конфедерации футбола (CBF) не планирует отстранять бывшего капитана национальной команды Неймара от игр за сборную в рамках предстоящего Кубка Америки, несмотря на выдвинутые в его адрес обвинения в изнасиловании. Об этом сообщил во вторник глава CBF Рожерио Кабокло, передает УНН.

“Мы не рассматриваем вариант того, чтобы в составе сборной на Кубке Америки не было Неймара. Мы полностью уверены в нем, знаем его как человека, как игрока, не сомневаемся, что в скорейшем времени все прояснится”, — сказал он в интервью телеканалу Globo.

Кабокло также выразил уверенность в том, что негативный информационный фон вокруг 27-летнего форварда не повлияет на отношение болельщиков к нему, он также анонсировал появление нападающего на поле в матче открытия первенства 14 июня в Сан-Паулу против сборной Боливии. По словам спортивного функционера, причиной обращения CBF к полиции с просьбой о переносе даты дачи показаний Неймаром стал график команды, которой до начала первенства предстоит провести две товарищеские встречи со сборными Катара и Гондураса в Бразилиа и Порту-Алегри соответственно. Вместе с тем, он заверил, что и CBF и сам игрок заинтересованы в скорейшем завершении следственных действий.

Обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес атлета выразили также фирмы, с которыми у футболиста заключены рекламные контракты. В частности, как удалось выяснить газете СМИ, свои заявления уже сделали Mastercard, Nike и Red Bull.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии.

Напоминаем, СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании.

Украинские Национальные Новости

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