Преступление против природы, детей и здравого смысла: в Запорожской области оккупанты заставляют людей собирать мазут голыми руками

На пляже возле временно оккупированной Степановки Первой Запорожской области зафиксировано масштабное пятно мазута длиной до километра. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты принудительно согнали школьников и "бюджетников", включая учителей, на "уборку" пляжа. Люди голыми руками собирали более 800 кг мазута, не имея никакой защиты.

В ЦНС охарактеризовали это как принуждение к опасным работам без защиты, что является грубым нарушением законов и международных норм.

Это преступление. Против природы. Против детей. Против здравого смысла – говорится в сообщении.

Напомним

В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.

Также УНН сообщал, что в оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей.

Кроме того, на побережье Одесской области обнаружен новый участок, загрязненный мазутом. Экологи заявили, что это последствия аварии танкера в декабре 2024, и предостерегли о рисках для экосистемы.