Злочин проти природи, дітей і здорового глузду: на Запоріжжі окупанти змушують людей збирати мазут голими руками

На пляжі біля тимчасово окупованої Степанівки Першої Запорізької області зафіксували масштабну пляму мазуту довжиною до кілометра. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Окупанти примусово зігнали школярів і "бюджетників", включаючи вчителів, на "прибирання" пляжу. Люди голими руками збирали понад 800 кг мазуту, не маючи жодного захисту.

У ЦНС охарактеризували це як примус до небезпечних робіт без захисту, що є грубе порушення законів і міжнародних норм.

Це злочин. Проти природи. Проти дітей. Проти здорового глузду – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.

Також УНН повідомляв, що у окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки.

Крім того, на узбережжі Одещини виявлено нову ділянку, забруднену мазутом. Екологи заявили, що це наслідки аварії танкера у грудні 2024, і застерегли про ризики для екосистеми.