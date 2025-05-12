Злочин проти природи, дітей і здорового глузду: на Запоріжжі окупанти змушують людей збирати мазут голими руками

$41.550.04
46.750.13
ukenru
“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7
Ексклюзив
13:28 • 772 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 5430 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 11684 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
11:05 • 16706 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

08:59 • 25425 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 29100 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 56626 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
12 травня, 06:50 • 33371 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
12 травня, 06:38 • 36142 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
12 травня, 05:40 • 68346 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

12 травня, 05:48 • 45221 перегляди

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

12 травня, 06:36 • 21093 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41472 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 67869 перегляди

Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

12 травня, 07:26 • 27813 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 56626 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 68468 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 68346 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 90828 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 197486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 41949 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 33591 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 40632 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 121282 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 68851 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Злочин проти природи, дітей і здорового глузду: на Запоріжжі окупанти змушують людей збирати мазут голими руками

Київ • УНН

 • 2072 перегляди

Біля окупованої Степанівки виявили пляму мазуту. Окупанти примусово зігнали школярів та вчителів на прибирання, без жодного захисту, що є грубим порушенням.

Злочин проти природи, дітей і здорового глузду: на Запоріжжі окупанти змушують людей збирати мазут голими руками

На пляжі біля тимчасово окупованої Степанівки Першої Запорізької області зафіксували масштабну пляму мазуту довжиною до кілометра. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Окупанти примусово зігнали школярів і "бюджетників", включаючи вчителів, на "прибирання" пляжу. Люди голими руками збирали понад 800 кг мазуту, не маючи жодного захисту.

У ЦНС охарактеризували це як примус до небезпечних робіт без захисту, що є грубе порушення законів і міжнародних норм.

Це злочин. Проти природи. Проти дітей. Проти здорового глузду

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В районі Маріуполя зафіксовано масовий мор риби, біля Керчі – крабів. ЦПД РНБО вважає це екоцидом з боку рф, яка ігнорує екологічну кризу в Азовському морі.

Також УНН повідомляв, що у окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки.

Крім того, на узбережжі Одещини виявлено нову ділянку, забруднену мазутом. Екологи заявили, що це наслідки аварії танкера у грудні 2024, і застерегли про ризики для екосистеми.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКримінал та НП
Запорізька область
Brent
$66.21
Bitcoin
$103,907.60
S&P 500
$5,833.53
Tesla
$297.16
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,238.16
Ethereum
$2,550.71