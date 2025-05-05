На узбережжі Одещини виявили чергову ділянку, забруднену мазутом - еколог

На березі Одеської області співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили забруднену мазутом ділянку в межах нацпарку на узбережжі Чорного моря. Мазут викидається на берез Одещини внаслідок аварії російського танкера 15.12.2024 року, повідомив доктор наук з екології Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.

У межах нацпарку знову знайдено одну ділянку на піщаному пересипі, де море викинуло мазут фракцій діаметром у 5 мм. Його небагато - десь біля 50 грам і його нами оперативно зібрано

Він повідомив, що Мазут був дуже м’який від високої температури піску +28. Русєв додав, що, можливо, мазут ще є на узбережжях Одещини, але пляжі не усюди обстежуються.

До того ж, потужні вітри і перенос піска по пересипу останніми днями, ймовірно прикривають його і він розчиняється у товщі піска, отруючи піщані біоценози. Основна частина того мазуту, що міг доплисти до Північно-Західного Причорноморря з місця аварії 15.12.2024 року з потеплінням вже розчиняється і "вмонтовується" в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми