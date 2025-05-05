На узбережжі Одещини виявили чергову ділянку, забруднену мазутом - еколог
Київ • УНН
На узбережжі Одещини виявлено нову ділянку, забруднену мазутом. Еколог Русєв заявив, що це наслідки аварії танкера у грудні 2024, і застерігає про ризики для екосистеми.
На березі Одеської області співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили забруднену мазутом ділянку в межах нацпарку на узбережжі Чорного моря. Мазут викидається на берез Одещини внаслідок аварії російського танкера 15.12.2024 року, повідомив доктор наук з екології Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.
Деталі
У межах нацпарку знову знайдено одну ділянку на піщаному пересипі, де море викинуло мазут фракцій діаметром у 5 мм. Його небагато - десь біля 50 грам і його нами оперативно зібрано
Він повідомив, що Мазут був дуже м’який від високої температури піску +28. Русєв додав, що, можливо, мазут ще є на узбережжях Одещини, але пляжі не усюди обстежуються.
До того ж, потужні вітри і перенос піска по пересипу останніми днями, ймовірно прикривають його і він розчиняється у товщі піска, отруючи піщані біоценози. Основна частина того мазуту, що міг доплисти до Північно-Західного Причорноморря з місця аварії 15.12.2024 року з потеплінням вже розчиняється і "вмонтовується" в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми
Русєв також додав, що наразі у нацпарку на узбережжі мазуту більше немає, але немає і жодних гарантій того, що його море знову не викине на берег, оскільки мільйони дрібних фракцій піднімаються з дна моря і дрейфують у водах Північно-Західної частини Чорного моря.
Морська пучина його викидає або поглинає через харчові ланцюги морської екосистеми
Доповнення
Масову загибель риби зафіксовано в Азовському морі в районі окупованого Маріуполя Донецької області. Аналогічне явище тільки з крабами фіксується у районі Керчі окупованої Автономної Республіки Крим. Ймовірно, це є частиною цілеспрямованої політики екоцидів з боку росії.
Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.