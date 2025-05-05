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На побережье Одесской области обнаружили очередной участок, загрязненный мазутом - эколог

Киев • УНН

 • 2674 просмотра

На побережье Одесской области обнаружен новый участок, загрязненный мазутом. Эколог Русев заявил, что это последствия аварии танкера в декабре 2024 года, и предостерегает о рисках для экосистемы.

На побережье Одесской области обнаружили очередной участок, загрязненный мазутом - эколог

На берегу Одесской области сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили загрязненный мазутом участок в пределах нацпарка на побережье Черного моря. Мазут выбрасывается на берег Одесской области в результате аварии российского танкера 15.12.2024 года, сообщил доктор наук по экологии Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. 

Детали

В пределах нацпарка снова найден один участок на песчаной пересыпи, где море выбросило мазут фракций диаметром в 5 мм. Его немного - где-то около 50 грамм и он нами оперативно собран

- сообщил Русев.

Он сообщил, что Мазут был очень мягкий от высокой температуры песка +28. Русев добавил, что, возможно, мазут еще есть на побережьях Одесской области, но пляжи не всюду обследуются.

К тому же, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, прикрывают его и он растворяется в толще песка, отравляя песчаные биоценозы. Основная часть того мазута, который мог доплыть до Северо-Западного Причерноморья с места аварии 15.12.2024 года с потеплением уже растворяется и "встраивается" в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы

- пояснил эколог.

Русев также добавил, что сейчас в нацпарке на побережье мазута больше нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова не выбросит на берег, поскольку миллионы мелких фракций поднимаются со дна моря и дрейфуют в водах Северо-Западной части Черного моря.

Морская пучина его выбрасывает или поглощает через пищевые цепи морской экосистемы

- пояснил Русев.

Дополнение

Массовую гибель рыбы зафиксировано в Азовском море в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области. Аналогичное явление только с крабами фиксируется в районе Керчи оккупированной Автономной Республики Крым. Вероятно, это является частью целенаправленной политики экоцидов со стороны россии. 

Захватчики свозят загрязненный мазутом грунт из Анапы в Крым, не утилизируя его должным образом. Это грозит экологической катастрофой на полуострове и отравляет водные ресурсы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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