Пресс-секретарь Д.Трамп сомневается в необходимости высылки российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Шон Спайсер, выдвинутый на должность пресс-секретаря Белого дома при администрации Дональда Трампа, выразил сомнения в оправданности высылки из США 35 российских дипломатов в ответ на кибератаки российских хакеров, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Он заявил, что когда в 2015 году произошел подобный конфликт с Китаем, "ни один китайский дипломат выслан ни был". В то же время Д.Трамп будет принимать любые решения, связанные с этой ситуацией, только после того, как ознакомится с расследованиями спецслужб ", - отметил Ш.Спайсер.
Напомним, что информация о том, что США высылает 35 российских дипломатов, появилась 29 декабря. Президент России В.Путин заявил, что принял решение отказаться от симметричной реакции и пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку в Кремль. Д.Трамп в своем Twitter назвал решение Путина "отличным шагом" и сделал комплимент уму российского президента.