Прес-секретар Д.Трампа сумнівається в необхідності висилки російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Шон Спайсер, висунутий на посаду прес-секретаря Білого дому при адміністрації Дональда Трампа, висловив сумніви у виправданості висилки із США 35 російських дипломатів у відповідь на кібератаки російських хакерів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Він заявив, що коли в 2015 році стався подібний конфлікт з Китаєм, “ні один китайський дипломат висланий не був”. У той же час Д.Трамп буде приймати будь-які рішення, пов’язані з цією ситуацією, тільки після того, як ознайомиться з розслідуваннями спецслужб“, зазначив Ш.Спайсер.
Нагадаємо, що інформація про те, що США висилає 35 російських дипломатів, з’явилася 29 грудня. Президент Росії В.Путін заявив, що прийняв рішення відмовитися від симетричної реакції і запросив дітей американських дипломатів на новорічну ялинку в Кремль. Д.Трамп у своєму Twitter назвав рішення Путіна “відмінним кроком” і зробив комплімент розуму російського президента.