Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы офиса спецпрокурора Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопросы сотрудников офиса специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом она сообщила в пятницу телекомпании CNN, передает УНН.
“Президент призвал меня, как и всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором. Я была рада добровольно встретиться с ним”, — заявила она.
Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих событий, которые были направлены на попытки влияния на американский политический процесс занимается с мая 2017 бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и добавлен ему аппарат правительственных юристов.
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Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках влияния на ход выборов в США.
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Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил в начале февраля, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокуроры Робертом Мюллером, расследующей вмешательства России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.
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Напомним, 28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что “расследование Мюллера близко к окончанию”, подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе.
После этого, 7 февраля, четвертый по счету сотрудник министерства юстиции США завершил свою работу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который касается вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
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