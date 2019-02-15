Прес-секретар Білого дому відповіла на питання офісу спецпрокурора Мюллера

“Президент закликав мене, як і всіх в адміністрації, всебічно співпрацювати зі спецпрокурором. Я була рада добровільно зустрітися з ними”, — заявила вона.

Американські спецслужби приписують Росії втручання в хід президентських виборів в США в 2016 році. Розслідуванням цих справ, які мали на меті вплив на американський політичний процес виборів, займається з травня 2017 року колишній директор ФБР США Роберт Мюллер і доданий йому апарат урядових юристів.

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Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Москва також безліч разів спростовувала висновки про спроби впливу на хід виборів в США.

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Як повідомляв УНН, Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив на початку лютого, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

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Нагадаємо, 28 січня виконуючий обов’язки міністра юстиції США Метью Уїтекер заявив, що “розслідування Мюллера близьке до закінчення”, підкресливши, що отримує всю інформацію про його ході.

Після цього, 7 лютого, четвертий за рахунком співробітник міністерства юстиції США завершив свою роботу в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який стосується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

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