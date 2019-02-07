Команда Роберта Мюллера втратила ще одного прокурора - ЗМІ

“Скотт Мейзлер завершив надання подробиць апарату спецпрокурора в грудні 2018 року і повернувся в кримінальну підрозділ (мін’юсту США). Він продовжить представляти апарат (Мюллера) по конкретним специфічних питань, які йому були доручені”, — уточнив Карр.

CNN вважає дану обставину новим свідченням того, що розслідування Мюллера підходить до завершення. Мейзлер входив в число 17 слідчих і прокурорів, виділених спочатку спецпрокурори. Виконуючий обов’язки міністра юстиції США Метью Уїтекер минулого тижня повідомив на прес-конференції у Вашингтоні, що розслідування спецпрокурора близьке до завершення і що доповідь за його підсумками буде готовий незабаром.

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Нагадаємо, 28 січня виконуючий обов’язки міністра юстиції США Метью Уїтекер заявив, що “розслідування Мюллера близько до закінчення”, підкресливши, що отримує всю інформацію про його ході.

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Як повідомляв УНН, Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

Нагадаємо, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, що стосується передбачуваних спроб втручання Росії в президентські вибори в США, близьке до завершення.

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