Команда Роберта Мюллера потеряла еще одного прокурора - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Четвертый по счету сотрудник министерства юстиции США завершил свою работу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое касается вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя аппарата спецпрокурора Питера Карра, передает УНН.
“Скотт Мейзлер завершил предоставление подробностей аппарату спецпрокурора в декабре 2018 года и вернулся в уголовное подразделение (минюста США). Он продолжит представлять аппарат (Мюллера) по конкретным специфическим вопросам, которые ему были поручены”, — уточнил Карр.
CNN считает данное обстоятельство новым свидетельством того, что расследование Мюллера подходит к завершению. Мейзлер входил в число 17 следователей и прокуроров, выделенных изначально спецпрокурору. Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер на прошлой неделе сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что расследование спецпрокурора близко к завершению и что доклад по его итогам будет готов в скором времени.
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Напомним, 28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что “расследование Мюллера близко к окончанию”, подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе.
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Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил 27-го января, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокуроры Робертом Мюллером, расследующей вмешательства России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.
Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, что касается предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению.
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