Спецпрокурор Мюллер звинуватив російську сторону в дискредитації розслідування

За словами Мюллера, архів не містить вкрадених “чутливих” матеріалів, а складається з матеріалів, які офіс спецпрокурора надав захисту деяких обвинувачених.

“Деякі матеріали, які були в розпорядженні захисту, судячи з усього, були видозмінені і поширені в рамках кампанії по дезінформації, метою якої, очевидно, було дискредитувати триваюче розслідування втручання Росії в політичну систему США”, — заявив він.

Офіс спецпрокурора звинувачує у витоку російську сторону. За словами Мюллера, імена і структура папок, що містяться в архіві, відповідали тим, які використовувалися його канцелярією. Крім того, ці матеріали не були оприлюднені.

Слідчі ФБР виявили докази, що урядові сервера, на яких розміщується архів Мюллера, були зламані. Архів з’явився в мережі ще в жовтні 2018 року і поширювався за допомогою соцмережі Twitter.

Нагадаємо, 28 січня виконуючий обов’язки міністра юстиції США Метью Уїтекер заявив, що “розслідування Мюллера близько до закінчення”, підкресливши, що отримує всю інформацію про його ході.

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Як повідомляв УНН, Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

Нагадаємо, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, що стосується передбачуваних спроб втручання Росії в президентські вибори в США, близьке до завершення.

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