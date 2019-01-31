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Спецпрокурор Мюллер обвинил российскую сторону в дискредитации расследования

Спецпрокурор Мюллер обвинил российскую сторону в дискредитации расследования

Киев  •  УНН

 • 12368 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года, в среду, 30 января, рассказал о попытке дискредитировать расследование с помощью выложенного в сеть архива документов, украденных из его офиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам Мюллера, архив не содержит украденных “чувствительных” материалов, а состоит из материалов, которые офис спецпрокурора предоставил защиты некоторых обвиняемых.

“Некоторые материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США”, — заявил он.

Офис спецпрокурора обвиняет в утечке российскую сторону. По словам Мюллера, имена и структура папок, содержащихся в архиве, соответствовали тем, которые использовались его канцелярией. Кроме того, эти материалы не были обнародованы.

Следователи ФБР не обнаружили доказательств, что правительственные сервера, на которых размещается архив Мюллера, были взломаны. Архив появился в сети еще в октябре 2018 года и распространялся с помощью соцсети Twitter.

Напомним, 28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что “расследование Мюллера близко к окончанию”, подчеркнув, что получает всю информацию о ходе его расследования.

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Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.

Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касается предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению.

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