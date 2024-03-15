"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

Отношения между Израилем и Соединенными Штатами возможно достигли точки кипения: в четверг, 14 марта, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер назвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху "препятствием на пути к миру" и призвал к проведению выборов в Израиле.

Об этом передает УНН со ссылкой на BBC и Le Monde.

Детали

Выступая в Сенате в четверг, лидер демократического большинства в Сенат США, который является давним сторонником Израиля, резко раскритиковал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, - по словам Шумера, тот пришел, чтобы позволить "своему политическому выживанию взять верх над наилучшими интересами Израиля". Также Шумер призвал к проведению выборов в Израиле, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "препятствием для мира".

В Израиле ответили: партия господина Нетаньяху "Ликуд" заявила, что Израиль не является "банановой республикой" и что политика премьер-министра "поддерживается значительным большинством".

Ожидается, что сенатор Шумер будет уважать избранное правительство Израиля, а не подрывать его - заявили в партии действующего премьера Израиля.

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Дополнение

С другой стороны, Бенни Ганц, член военного кабинета, а также главный политический соперник Беньямина Нетаньяху, считает, что большой друг Израиля Чак Шумер на этот раз допустил ошибку, вмешавшись во внутренние дела страны. Яир Лапид, лидер израильской оппозиции, отмечает, что Нетаньяху теряет одного за другим важнейших сторонников Израиля в США.

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