Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете
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"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля
Лидер демократов в Сенате раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, - Чак Шумер назвал Нетаньяху "препятствием на пути к миру", а также призвал к проведению выборов в Израиле.
путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждает, что российский диктатор владимир путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав НАТО.
Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР
российское военное руководство позволяет солдатам голосовать за путина на фиктивных выборах без физического присутствия или документов. К числу "избирателей" планируют добавить и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.
россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина
76-летняя женщина погибла в результате российского артиллерийского обстрела села Долинка Запорожской области.
В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
В Одессе, Украина, снова прогремели взрывы, когда ВС ВС Украины предупредили об угрозе баллистических ракет для южных регионов.
Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддерживает направление войск НАТО в Украину для тренировки украинских Вооруженных сил при условии достижения консенсуса между партнерами по альянсу.
Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС
По словам Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, одной из ключевых целей Путина является разрушение ЕС, поскольку Кремлю очень сложно иметь дело с объединенной Европой, которая ставит Россию в невыгодное положение.
Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете
На Волыни на интернет-аукционе пытались незаконно продать уникальную резную каменную плиту времен Киевской Руси с изображением "Святого воина", но памятник изъяли и передадут в Национальный музей истории Украины.
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция
Вражеские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, повреждены 39 домохозяйств, многоэтажный дом, автомобили, склады, аптеки и больница, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе 15 марта после того, как украинские Воздушные силы предупредили о приближении ракеты к городу.