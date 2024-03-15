США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  106772 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  118169 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  136142 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127125 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126722 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120608 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109046 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123299 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121227 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  217401 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  269686 просмотра

США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.

Война •   •  9241 просмотра
США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.

Новости Мира •   •  8951 просмотра
Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Спикер Джонсон объясняет, что сложности в принятии нового пакета помощи Украине связаны с нежеланием Белого дома ответить на ключевые вопросы относительно украинского конфликта.

политика •   •  12317 просмотра
Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.

Война •   •  12029 просмотра
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.

Война •   •  15748 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.

Война •   •  12888 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  13818 просмотра
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  17343 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу

ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.

Новости Мира •   •  13113 просмотра
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

На Киевщине работает ППО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками, о чем сообщила Киевская областная военная администрация после объявления воздушной тревоги в 1 час ночи.

Война •   •  15213 просмотра
На Киевщине работает ППО