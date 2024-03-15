США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении девяти противокорабельных ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене. Согласно заявлению военных, хуситы выпустили в сторону Аденского залива и Красного моря всего четыре баллистические ракеты. В заявлении CENTCOM в соцсети X говорится, что хуситы выпускали ракеты с 6:50 14 марта до 12:40 15 марта по местному времени. Командование уточнило, что не располагает информацией о повреждении кораблей США и коалиции, передает УНН.

Детали

Йеменские хуситы начали атаковать корабли США и Великобритании, а также суда, связанные с Израилем, с ноября 2023 года. Свои действия они объяснили поддержкой боевиков Хамас в войне с Израилем. Хуситы не ограничиваются ударами по коммерческим судам и наносят удары в том числе по военным кораблям.

США и Великобритания систематически наносят ответные удары. По последним данным, в результате атак на корабли в Красном море погибли 34 боевика йеменского движения.

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена