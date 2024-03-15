Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф
Киев • УНН
Финский суд отклонил жалобы на закрытие границы с россией, постановив, что решения по границе непосредственно не повлияли на заявителей.
Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать апелляционные жалобы, поданные на решение правительства страны о закрытии границы с россией. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
В суде указали, что истцы назвали себя гражданами Финляндии или владельцами вида на жительство, которые принадлежат к русскому или русскоязычному меньшинству в Финляндии или являются членами семьи лица, принадлежащего к этому меньшинству.
Отмечается, что среди некоторых истцов также якобы были этнические финны, которые "имеют особую потребность в поездках в россию". Они утверждали, что решение о закрытии границы "дискриминирует русское меньшинство и нарушает основополагающие права".
Высший административный суд Финляндии решил отклонить жалобы как неприемлемые. Он отметил, что решения по границе не повлияли непосредственно на ситуацию заявителей таким образом, чтобы дать им право на обжалование.
Напомним
30 ноября прошлого года Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные пункты пропуска с россией, ссылаясь на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями рф.
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