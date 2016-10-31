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Премьер Нидерландов заявил о необходимости дополнительного времени для решения по Украине

Премьер Нидерландов заявил о необходимости дополнительного времени для решения по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости дополнительного времени для принятия решения по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Правительство продлевает период для ведения переговоров", чтобы найти решение по ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, на референдуме по которому в Нидерландах большинство выступили против.

"Такое решение мы уже объясняли в письме в нижнюю палату, в ответ на парламентскую резолюцию, которая попросила нас разъяснить ситуацию до 1 ноября. Это требует больше времени, чем многие в Нидерландах желает. Правительство понимает, что многие люди сочтут это сложным процессом. Это приводит к тому, что общее чувство неудовлетворенности должно быть как можно скорее устранено", - отметил М.Рютте.

Он отметил, что вопрос ассоциации Украина-ЕС не может быть отделен от вопроса нестабильности на границах ЕС.

"Наше обязательство заключается в достижении Советом ЕС 15 и 16 декабря во время переговоров результата, который решил бы основные проблемы, которые возникли в общественной дискуссии по Соглашению об ассоциации", - добавил премьер Нидерландов.

"Правительство думает о решении глав государств и правительств, которое устанавливает, что Соглашение об ассоциации не является ступенькой к или не дает права на членство в Европейском Союзе в частности", - заявил М.Рютте.

По его словам, многие международные контакты в течение последних месяцев дают правительству уверенность, что такое решение может быть достигнуто.

Ранее парламент Нидерландов попросил М.Рютте до 1 ноября определиться по вопросу ратификации соглашения.

Напомним, глава Евросовета Д.Туск заявил, что ЕС готов работать с Нидерландами по ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Украинские Национальные Новости

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