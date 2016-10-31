Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність додаткового часу для рішення щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про необхідність додаткового часу для прийняття рішення з питання ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Уряд продовжує період для ведення переговорів", щоб знайти рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС, на референдумі щодо якої у Нідерландах більшість виступили проти.
"Таке рішення сьогодні ми вже пояснювали в листі до нижньої палати, у відповідь на парламентську резолюцію, яка попросила нас роз'яснити ситуацію до 1 листопада. Це вимагає більше часу, ніж багато хто в Нідерландах бажає. Уряд розуміє, що багато людей вважатимуть це складним процесом. Це призводить до того, що загальне почуття невдоволеності має бути якомога швидше усунене", - зазначив М.Рютте.
Він зауважив, що питання асоціацію Україна-ЄС не може бути відокремлене від питання нестабільності на кордонах ЄС.
"Наше зобов'язання полягає в досягненні Радою ЄС 15 і 16 грудня під час переговорів результату, який вирішив би основні проблеми, які виникли у суспільній дискусії щодо Угоди про асоціацію", - додав прем'єр Нідерландів.
"Уряд думає про рішення глав держав і урядів, яке встановлює, що Угода про асоціацію не є сходинкою до або не дає права на членство в Європейському Союзі" зокрема, заявив М.Рютте.
З його слів, багато міжнародних контактів протягом останніх місяців дає уряду впевненість, що таке рішення може бути досягнуте.
Раніше парламент Нідерландів попросив М.Рютте до 1 листопада визначитися з питання ратифікації угоди.
Нагадаємо, голова Євроради Д.Туск заявив, що ЄС готовий працювати з Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.