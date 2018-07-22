Премьер-министр предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту присвоить украинскому боксеру Александру Усику звание Героя Украины после того, как Усик победил россиянина Гассиев в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, одержав кубок Мохаммеда Али. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Владимир Гройсман в Facebook.
“Историческая победа нашего Александра Усика! Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!”, — указано в сообщении украинского премьера.
Президент также отреагировал на победу боксера, отметив в социальной сети, что: “Ни одной секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!”.
Как сообщал УНН, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал Кубок Мохаммеда Али.