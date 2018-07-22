Прем'єр-міністр запропонує Президенту присвоїти Усику звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту присвоїти українському боксеру Олександру Усику звання Героя України після того, як Усик переміг росіянина Гассієва у Москві та став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, отримавши кубок Мохаммеда Алі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Володимира Гройсмана у Facebook.
“Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить — сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою!”, — вказано у повідомленні українського прем’єра.
Президент також відреагував на перемогу боксера, зазначивши у соціальній мережі, що: “Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, — це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!”.
Як повідомляв УНН, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу та здобув Кубок Мохаммеда Алі.