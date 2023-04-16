Премьер-министр Японии призывает усилить безопасность во время визита официальных лиц G7
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призывает усилить безопасность во время визита официальных лиц G7 в страну. Об этом пишет AFP, передает УНН.
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"В то время, когда высокопоставленные чиновники со всего мира посещают... Япония в целом должна максимизировать свои усилия для обеспечения безопасности", - сказал Кисида.
Детали
Премьер-министр Японии завил, что страна нуждается в усилении мер безопасности во время визита официальных лиц "Большой семерки" через день после того, как в него бросили взрывчатку во время предвыборного мероприятия.
Фумио Кисида остался невредимым после того, как взрывное устройство было брошено в него во время его избирательной кампании в городе Вакаяма. 24-летний подозреваемый мужчина был арестован, но о мотивах нападения он пока ничего не рассказал.
"Это непростительно, что во время избирательной кампании был совершен такой насильственный акт", - добавил Кисида.
Япония будет принимать саммит лидеров G7 в Хиросиме в мае.
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